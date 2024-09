Reparieren statt wegwerfen: Grazer Reparaturmeile findet wieder statt

Die nächste Reparaturmeile in Graz findet am 20. September statt.

Am 20. September

Die nächste Reparaturmeile in Graz findet am 20. September statt.

Veröffentlicht am 18. September 2024, 06:22 / ©Foto Fischer

Im Rahmen der Aktionswoche zum Steirischen Re-Use Herbst 2024 findet am Freitag, 20. September von 10 bis 16 Uhr der Ramsch- & Raritätenmarkt der Caritas Steiermark inklusive Reparaturmeile von „GRAZ repariert“ bei Carla in der Herrgottwiesgasse 119 statt. Die Veranstaltung lädt zum Wiederverwenden statt Ressourcenverschwenden ein und soll das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen stärken. Das Umweltamt der Stadt Graz und „GRAZ repariert“ bieten dabei kostenlose Reparaturen für Geräte und Gegenstände vor Ort an.

Details zum Reparaturnetzwerk „GRAZ repariert“ Derzeit 64 gewerbliche Betriebe im Netzwerk ‚GRAZ repariert‘

Die Kategorien reichen von Fahrrädern, über Uhren und Schmuck bis hin zu Möbel, HIFI- und Gartengeräten…

80.000 durchgeführte Reparaturen pro Jahr im Netzwerk ‚Graz repariert‘

Mit der Einführung der Reparatur-Förderung auf Elektrogeräte Ende 2017 hat Graz schon damals eine Vorreiterrolle eingenommen. Seit Mai 2022 wird die Förderung vom Bund angeboten.

m Förderzeitraum wurden rund 13.000 Geräte repariert, eine Fördersumme in Höhe von rund. 850.000 ausbezahlt und dadurch rund 600 Tonnen CO2-Emissionen eingespart

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner weiß: „Niemand möchte Dinge, die einem ans Herz gewachsen sind – seien es Kleidung oder Geräte –einfach so wegschmeißen. Durch die Reparaturmeilen und das Netzwerk ‚Graz repariert‘ gelingt es, dem entgegenzuwirken und die Lebensdauer von Gegenständen beträchtlich zu verlängern. Das ist sowohl gut für die Kreislauf- als auch für die Abfallwirtschaft. Zudem werden durch die Reparatur-Förderung lokale Betriebe unterstützt“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 07:02 Uhr aktualisiert