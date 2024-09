Zigarette geraucht: Matratze begann zu brennen

Gestern am, 17. September gegen 19.30 Uhr, rauchte ein 32-jähriger Mann in seiner Wohnung in der Gemeinde Micheldorf, Bezirk St. Veit an der Glan, im Bett liegend eine Zigarette. Er tötete die Zigarette im Aschenbecher, welcher ebenfalls im Bett war, aus. Nach einiger Zeit bemerkte der Mann, dass die Matratze zu glosen begonnen hatte und trug diese in das Badezimmer um sie zu löschen, heißt es seitens des Landespolizeidirektion Kärnten.

Nachbar alarmierte Feuerwehr

Um 19:45 Uhr fuhr er zur Arbeit. Gegen 21:00 Uhr nahm sein Wohnungsnachbar strengen Rauchgeruch war und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Micheldorf und Freiwillige Feuerwehr Althofen konnten die wieder aufflammende Matratze mit 35 Einsatzkräften rasch ablöschen und aus der Wohnung entfernen. Der Brand wurde rechtzeitig entdeckt und griff nicht auf andere Einrichtungsgegenstände über, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.