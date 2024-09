Lawinenabgang: Mehrere Personen verschüttet

Veröffentlicht am 18. September 2024, 06:30 / ©KK/MarEng

Am heutigen Dienstagnachmittag, dem 17. September, um 14.30 Uhr, kam es bei einem Wanderweg in Hüttschlag, im Pongau, Salzburg, zu einem Lawinenabgang. Mehrere Personen wurden verschüttet. Der Großeinsatz läuft: die Bergrettungen Hüttschlag und Großarl sowie die Hundeführer der Bergrettung und zwei Hubschrauber-Teams suchen nach Verschütteten. #Update: Sechs Personen wurden von der Gleitschneelawine verschüttet, sie alle konnten geborgen werden. Drei Personen wurden verletzt, darunter eine Frau schwer. Die sechs Personen gehörten keiner Gruppe an, ihre Herkunft ist unbekannt.