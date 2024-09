U-Bahnen rollen wieder wie gewohnt durch Wien

Die U-Bahnen in Wien fahren wieder wie gewohnt.

Veröffentlicht am 18. September 2024, 06:55 / ©Markus Schieder

Gute Nachrichten am Morgen: Die U2, U3, U4 und U6 sind ab sofort wieder durchgängig unterwegs. In der Aussendung der Wiener Linien heißt es: „Durch den unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiter der Wiener Linien konnten alle vier vom Hochwasser betroffenen U-Bahn-Linien in weniger als 24 Stunden erfolgreich für den durchgehenden Betrieb instand gesetzt werden.“