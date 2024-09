Bewusstlos! E-Bike-Lenkerin landete fast in Hochwasser-Donau

Eine 72-jährige Norwegerin war am gestrigen Dienstag, 17. September, gegen 14.10 Uhr, als Teilnehmerin einer Reisegruppe mit einem geliehenen E-Bike am Radweg zwischen Aschach an der Donau und Schlögen, im Bezirk Eferding, unterwegs. Kurz vor der Gemeinde Schlögen kam sie ins Bankett und stürzte etwa zwei Meter tief in die angrenzende Böschung zwischen der hochwasserführenden Donau und dem Radweg. Dort blieb sie vorerst bewusstlos auf dem Wurzelballen eines umgestürzten Baumes liegen. Beim Eintreffen der Polizeistreife leisteten bereits zwei Ersthelfer Erste Hilfe. Die Gestürzte erlangte zwischenzeitlich wieder das Bewusstsein. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 07:12 Uhr aktualisiert