Verletzt! Alkolenker (30) verursachte Unfall in Graz

Ein 30-jähriger Lenker verursachte am Dienstag in alkoholisiertem Zustand einen Unfall.

Gegen 18 Uhr war der 30-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf der L390 in westliche Richtung unterwegs. In einer Linkskurve dürfte er von der Fahrbahn abgekommen sein. In weiterer Folge stieß er gegen Verkehrszeichen, einen Straßenpflock, eine Straßenlaterne und einen Zaun. Als es ihm gelungen sein dürfte, das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn zu lenken, dürfte er gegen das Auto eines 27-Jährigen gestoßen sein, welcher soeben an einer roten Verkehrsampel hielt. Dieser wurde dadurch gegen einen weiteren Pkw geschoben.

Alkotest positiv

Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Graz gebracht. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Thondorf sowie der Straßenmeisterei Graz-Süd standen im Einsatz.