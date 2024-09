Ab Oktober: Villacher eröffnet „Pizza Express“ neu

Anfried Zeqiri eröffnet den "Pizza Express" in der Piccostraße neu. Gestartet wird mit Oktober diesen Jahres.

Anfried Zeqiri eröffnet den "Pizza Express" in der Piccostraße neu. Gestartet wird mit Oktober diesen Jahres.

Veröffentlicht am 18. September 2024, 07:14 / ©pexels.com

Nach dem Konkurs der Vorgängerin im Mai letzten Jahres, eröffnet der Villacher Anfried Zeqiri nun den „Pizza Express“ neu, er selbst habe dort vor mehreren Jahren gearbeitet, heißt es in der Kleinen Zeitung. Aktuell werden Renovierungen vorgenommen und alles für den Start am 1. Oktober vorbereitet. Zeqiri freue sich auf die Herausforderung und will das Unternehmen mit seiner Familie führen, heißt es weiter. Auch der Pizzakoch, der eine Erfahrung von mehr als 35 Jahren aufweist, sei schon angestellt.

Pizzen und neue Gerichte

Neben erstklassigen Pizzen sollen auch verschiedene neue Nudelvariationen angeboten werden. Zeqiri freue sich, mit gutem Essen zu überzeugen, auch der Name „Pizza Express“ bleibt erhalten. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 21 Uhr.

Konkurs der Vorgängerin im Mai 2023

Die Vorgängerin Andrea Schöffmann suchte im Mai schon einen Nachfolger aus gesundheitlichen Gründen. Verbindlichkeiten konnte nicht mehr gestemmt werden, heißt es in der Kleinen Zeitung. In weiterer Folge wurde ein Insolvenzverfahren über den ehemaligen „Pizza Express“ eröffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 07:36 Uhr aktualisiert