Archäologische Ausgrabung: Forscher tauchen entlang der Kapuzinerinsel

Am 6. Oktober findet eine offene Ausgrabung entlang der Kapuzinerinsel am Wörthersee statt. Im Rahmen einer unterwasserarchäologischen Ausgrabung sollen Überreste freigelegt und dokumentiert werden.

Am 6. Oktober findet ab 11 Uhr eine offene Ausgrabung entlang der Kapuzinerinsel statt. Es handelt sich um eine Pfahlbausiedlung der Jungsteinzeit aus dem 4. Jahrtausend vor Christus und damit um eine archäologische Entdeckung von Weltrang.

Internationales Team aus Forschern

Im Rahmen einer unterwasserarchäologischen Ausgrabung sollen nun die archäologischen Überreste systematisch freigelegt und dokumentiert werden. Ein internationales Team aus wissenschaftlichen Forschungstauchern und Archäologie-Experten wird im Zeitraum von 23. September bis zum 11. Oktober vor Ort arbeiten. Überides finden auch Stand-Up Paddle-Führungen mit der Archäologin Marie-Claire Ries (Institut für Archäologien der Universität Innsbruck) statt. Diese finden immer freitags ab 15.30 Uhr am 27. September, am 4. Oktober und am 11. Oktober statt am Treffpunkt Teixlbuch statt.