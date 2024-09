Helden des Tages: Jugendliche (17) retten Pensionisten das Leben

Der 84-j√§hrige Ober√∂sterreicher missachtete am gestrigen Dienstag, dem 17. September, gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto in Uttendorf, Bezirk Braunau, die im Zuge des Hochwassers errichtete Stra√üensperre im Bereich der „Mattigthaler Gemeindestra√üe“ und fuhr in den √ľberfluteten Stra√üenabschnitt ein. Das Fahrzeug wurde von der starken Str√∂mung der √ľber die Ufer getretenen Mattig abgetrieben und schlie√ülich gegen die dortige Br√ľcke gedr√ľckt. Der 84-J√§hrige konnte sich wegen der gro√üen Wassermenge nicht selbst√§ndig aus dem Auto befreien.

17-Jährige wurden zu Lebensrettern!

Die zuf√§llig anwesenden 17-J√§hrigen bemerkten das beinahe zur G√§nze untergegangene Auto und setzten den Notruf ab. Durch die in Gang gesetzte Rettungskette erfolgte die Personenrettung sowie die Fahrzeugbergung anschlie√üend von den Freiwilligen Feuerwehren Uttendorf und Mauerkirchen und einem Abschleppunternehmen. Sanit√§ter der Rettung und ein Notarzt leisteten am Einsatzort Erste-Hilfe-Leistung. Zum Gl√ľck blieb der Pensionist unverletzt. „Ohne die anwesenden Zeugen w√§re der 84-J√§hrige wom√∂glich im untergegangenen PKW unbemerkt geblieben. Er wird wegen der Missachtung der Stra√üensperre bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Ober√∂sterreich.