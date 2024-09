So will Wien das Gesundheitsnetz stärken

Das wurde im Rahmen der 45. Sitzung der Wiener Zielsteuerungskommission beschlossen. Ziel ist es unter anderem in jeder Wiener Versorgungsregion ein Diabeteszentrum zu etablieren, um den hohen Bedarf an spezialisierten Gesundheitsleistungen in der Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus abdecken zu können. Durch den Beschluss wird außerdem das Disease-Management-Programm – Therapie Aktiv für die Jahre 2025 bis 2028 gemeinsam zwischen der ÖGK und den Sonderversicherungsträgern sowie der Stadt Wien weitergeführt.

Zwei weitere Diabeteszentren sollen entstehen

Eines der insgesamt drei geplanten Diabeteszentren – das Diabeteszentrum Wienerberg – hat bereits eröffnet und wird erwartungsgemäß sehr gut angenommen. Die Umsetzung des zweiten Diabeteszentrums in der Versorgungsregion 93 im Nordosten Wiens wurde in der heutigen Sitzung der Wiener Zielsteuerungskommission beschlossen. Darüber hinaus startet bereits mit Oktober 2024 die Konzeptionierungsphase des dritten Diabeteszentrums in der Versorgungsregion 92 im Westen Wiens.

„Zentrum für sexuelle Gesundheit“ in Planung

Die erste Phase des Landeszielsteuerungsprojekts “Zentrum für sexuelle Gesundheit”, in welcher insbesondere Konzeptions- und Planungsarbeiten durchgeführt werden, kann im Laufe des Herbsts abgeschlossen werden. Mit Anfang des nächsten Jahres geht das Projekt in Phase 2 – die Umsetzungsphase – über, in welcher die gelplanten Umbauarbeiten am Standort der Aidshilfe Wien umgesetzt werden und das Zentrum anschließend in Betrieb gehen soll.

Standort des zweiten Schmerzzentrums steht fest

Es vergehen durchschnittlich mehr als zwei Jahre, bis Patienten mit einer Schmerzdiagnose eine adäquate Therapie erhalten. Eine frühzeitige evidenzbasierte und zielgerichtete Schmerztherapie verhindert nicht nur Leid und lange Krankheitskarrieren, sondern trägt längerfristig dazu bei, Kosten für das Gesundheits- und Sozialsystem einzusparen. Nun steht nach Beschluss des ersten Zentrums (ÖGK-Gesundheitszentrum Neubau) auch der Standort des zweiten Schmerzzentrums fest: Vorgesehen ist, dass dieses im Rabenhof im 3. Bezirk aufgebaut werden soll. Dieser Standort ermöglicht eine Kontinuität der ärztlichen und therapeutischen Schmerzbehandlung durch das Personal des Herz-Jesu-Krankenhauses, das Teil der Vinzenzgruppe ist. Ein weiterer Vorteil des Standortes liegt in der gemeinsamen Nutzung der vorhandenen Ressourcen des nahegelegenen Spitals.