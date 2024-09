Zugdrama in Sattendorf: So geht es dem Lokführer

Am gestrigen Dienstagabend kam es zu schrecklichen Szenen in Sattendorf rund um die Gemeinde Treffen am Ossiacher See. Sieben Freiwillige Feuerwehren aus den Bezirken Villach-Land, Villach und Feldkirchen waren vor Ort. Ebenso Polizei und Rettungskräfte. Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Libert Pekoll sind ein Güter- und ein Personenzug miteinander kollidiert. Der Lokführer des Personenzuges wurde eingeklemmt.

Lokführer wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Lokführer des Personenzuges wurde eingeklemmt und konnte von den Einsatzkräften befreit werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Lokführer des Güterzuges konnte sich selbständig befreien. Eine Passagierin war ebenfalls leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

So geht es dem Lokführer jetzt

Auf Anfrage von 5 Minuten informierte die ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel soeben darüber, dass der eingeklemmte Lokführer des Personenzuges nur leicht verletzt ist. Er habe eine Prellung am Bein und der Knöchel ist geschwollen, aber keine inneren Verletzungen oder Brüche. „Ich bin froh, dass der Lokführer wohlauf ist. Er ist glimpflich davon gekommen“, so Zernatto-Peschel. Andere Kärntner Medien berichteten gestern von schwersten Verletzungen. Das ist glücklicherweise nicht korrekt. Über den Unfallhergang kann man bisher noch nichts genaues sagen. Weitere Informationen folgen.

©Hauptfeuerwache Villach | Am Foto: Der Einsatz der Hauptfeuerwache Villach beim Zugunglück in Sattendorf ©Hauptfeuerwache Villach | Insgesamt wurden gestern sieben Feuerwehren zu dem Einsatz alarmiert. ©Hauptfeuerwache Villach | Ein Personenzug kollidierte mit einem Güterzug. ©Hauptfeuerwache Villach | Der Verletzte wurde mittels hydraulischem Rettungsgerät aus seiner Lage befreit. ©Hauptfeuerwache Villach | Der Verletzte konnte nach 45 Minuten gerettet werden und wurde dem Roten Kreuz übergeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 09:19 Uhr aktualisiert