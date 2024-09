Evakuierung: Patienten mussten Pflegeheim verlassen

In Niederösterreich hat sich die Hochwassersituation am Mittwoch weiter entspannt. Die Pegel waren großteils im Sinken, die Aufräumarbeiten nach Überschwemmungen gingen weiter. Auch in der Nacht auf Mittwoch war die Feuerwehr mit Auspumparbeiten und Dammwachen beschäftigt, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando mit. In Kirchberg an der Pielach (Bezirk St. Pölten) wurde am Dienstag ein Pflegeheim evakuiert, sagte Sonja Kellner, Sprecher des Roten Kreuzes Niederösterreich.

Pflegeheim evakuiert

33 Patienten und 27 Beschäftigte der Pflegeeinrichtung wurden nach Wien gebracht, berichtete Kellner. Das Rote Kreuz stand in den Abendstunden mit 29 Fahrzeugen und Dutzenden Mitarbeitern im Einsatz. Im Notquartier in der Messe Tulln wurden in der Nacht auf Mittwoch knapp 20 Personen betreut, sagte die Sprecherin. Die Unterkunft war nach Evakuierungen im Tullnerfeld am Montagabend eingerichtet worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 09:02 Uhr aktualisiert