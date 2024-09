Nachhaltigkeits-Spaziergang mit Horst Ragusch durch Klagenfurt

Im Rahmen eines Nachhaltigkeits-Spaziergangs führt der ehemalige Stadtturmwächter Horst Ragusch durch einige Nachhaltigkeits-Stationen in Klagenfurt. Überdies gibt es auch Kostproben in den verschiedenen Betrieben.

Horst Ragusch, ehemaliger Stadtturmwächter und Nachwächter zu Klagenfurt, leitet am 20. September ab 11 Uhr den Nachhaltigkeits-Spaziergang mit Kostproben. Der Weg wird durch Klagenfurts Nachhaltigkeits-Stationen führen. Unter anderem werden Slow Food Betriebe besucht, die mit besonderen Kostproben aufwarten. Besucht wird auch der Unverpackt-Laden „Kleine Freiheit“, einige „alternative“ Gastrobetriebe mit Kostproben und am Ende geht es zum Essen in den MiMa-Markt gegen freiwillige Spende. Als Treffpunkt für den 20. September wird der Neue Platz in Klagenfurt beim Lindwurm angegeben.

Nachhaltigkeitsbereich in Klagenfurt

Überdies erfährt man auch, welche Initiativen die Stadt Klagenfurt im Nachhaltigkeitsbereich bietet und warum Klagenfurt wohl europäische Umwelthauptstadt im Oktober 2024 werden wird. Klagenfurt befindet sich unter den letzten drei von 133 sich bewerbender Städte in der EU.