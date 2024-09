Todesdrama offenbart: Ehepaar war schon seit Wochen tot

Die drei Leichen wurden am Freitag, dem 13. September, in dem Wohnhaus in Perg, Oberösterreich, entdeckt. Mehr dazu in: Drei Leichen in Haus entdeckt: Ehepaar und Tochter tot! Bei den Toten handelte es sich laut einem Bericht der „Krone“ um ein Ehepaar, einen 82-jährigen Mann und seine 75-jährige Frau, sowie ihre 57-jährige Tochter. Seitens der Polizei heißt es heute, dass lediglich das Ehepaar identifiziert werden konnte. Bei der Tochter stehe eine eindeutige Identifizierung noch aus.

Todesdrama offenbart

Die am gestrigen Dienstag, dem 17. September, durchgeführte Obduktion offenbarte nun, welches Drama sich in dem Haus in Perg abgespielt haben dürfte. „Anhand der Spurenlage und des Obduktionsergebnisses besteht der Verdacht, dass der Ehemann seine Ehegattin Ende August 2024 mit einer nicht registrierten Langwaffe getötet hat. Daraufhin nahm er sich selbst das Leben“, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Es handelt sich demnach um einen erweiterten Suizid*. Zwischen dem Todesdrama und des Leichenfunds dürften einige Tage, wenn nicht sogar über zwei Wochen, vergangen sein.

Tochter lebte wahrscheinlich weiter

Hinsichtlich des Todes der Tochter – sie war geistig stark beeinträchtigt – sind noch einige Fragen offen. Jedenfalls konnten bei ihr keinerlei Anzeichen auf Gewalteinwirkung festgestellt werden. Wie sie letztlich ums Leben kam, ist unklar. Sie dürfte wahrscheinlich noch einige Tage nach der Tragödie in dem Haus weitergelebt haben. Ihre Leiche fand man im Keller.