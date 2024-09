16-jähriger Kitesurfer aus Kärnten bei U19-Weltmeisterschaft

Der Kärntner Johannes Sarny (16) nahm Anfang September an der U19-Weltmeisterschaft im Kitesurfen in Spanien teil.

Johannes Sarny (16) kommt aus Lavamünd in Kärnten und nahm gerade an der U19 Weltmeisterschaft im Kitesurfen „Freestyle Strapless“ in Spanien teil, bei der er den 4. Platz erreichte. Der junge Kärntner berichtet im Gespräch mit 5 Minuten über seine große Leidenschaft und seine Wünsche für die Zukunft.

Kitesurfen in Kärnten?

Johannes Sarny erzählt im Gespräch mit 5 Minuten, dass er zuerst mit dem Windsurfen in Kärnten anfing. „Wir sind ja zu viert und das Windsurfmaterial ist sehr groß und spärig zu transportieren, dann haben wir eine Alternative gesucht und das Kitesurf-Material ist wesentlich kleiner. Ich habe dann in Grado angefangen, da haben wir viele Wochenenden verbracht“, erzählt der 16-Jährige und blickt auf seine sportliche Kindheit zurück. „Mein Vater und mein großer Bruder haben mich zum Kitesurfen gebracht.“

Mehrere Wettkämpfe in jungen Jahren:

Johannes berichtet, von seinem ersten Wettkampf im Jahr 2022. „Das war der U16-Weltcup in Tarifa/Spanien, da habe ich den dritten Platz erreicht. Dann im Juni 2023 nahm ich am gleichen Weltcup wieder teil, dieses Mal allerdings schon in der Kategorie U19 und erreichte den vierten Platz.“ Johannes‘ großer Bruder macht bei den großen Wettkämpfen den Caddy, berichtet Johannes‘ Vater Martin Sarny. „Ein Highlight für mich war die Qualifikation für den Erwachsenen Weltcup in Marokko letztes Jahr im Oktober 2023. Hier ging es nicht um Freestyle, das war ein Wave-Weltcup“, erzählt Johannes freudig und berichtet weiter, dass die Kultur und auch die Menschen dort sehr offen für Touristen seien und er das sofort wieder machen würde.

September 2024: U19 Weltcup in Tarifa

Johannes erzählt im Gespräch mit 5 Minuten, wie so ein Wettkampf abläuft. „Vier Fahrer treten gegeneinander an, der Letzte scheidet aus, die ersten Zwei steigen auf. Der dritte Platz bekommt nochmal die Chance, um sich nach vorne zu platzieren. Es gibt eine ‚Move-Liste‘ und dann gibt es einen Zeitraum, in dem festgelegt wird, wie lang man fahren darf (circa 13 Minuten). In dieser Zeit müssen dann gewisse Tricks vorgezeigt werden. „Es geht um Höhe, Geschwindigkeit, um den Style und um die Ausführung. Gezählt werden nur Manöver, die gelandet werden und man muss sicher stehen“, erzählt Johannes weiter.

©Martin Sarny Johannes Sarny (vorne rechts) mit seinem Bruder und seinem Vater Martin Sarny in Spanien beim U19-Weltcup.

Ein befreiendes Gefühl

Der 16-Jährige beschreibt das Kitesurfen als ein sehr befreiendes Gefühl. „Wenn man ganz alleine am Ozean ist und seine Stunts macht, man sieht die ganze Natur und man schwebt in der Luft, ich kann es gar nicht besser beschreiben“, erzählt Johannes gegenüber 5 Minuten. Johannes‘ Vater Martin Sarny berichtet rückblickend: „Wir sind sehr früh drauf gekommen, dass es ihm wirklich zu gefallen scheint.“

Über Zukunftswünsche

Johannes betont, dass er weiterhin viel trainieren möchte und, dass er momentan zur Schule gehe. „Die Schule ist sehr verständnisvoll und unterstützt mich und meinen Bruder sehr“, bedankt sich Johannes. Martin Sarny wünscht sich für die Zukunft für seinen Sohn, dass er auch bei den Erwachsenen mitmischen kann. „Wenn er mit der HTL fertig ist, dann denke ich wird er ein Studium machen, vielleicht irgendwo im Ausland, wo er sich einen Platz suchen kann, an dem es auch windig ist“, erzählt Johannes‘ Vater abschließend.