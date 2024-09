Hochwasser-Albtraum: Warum du dein Auto nicht selbst starten solltest

Motorhaube unter der Wasserlinie: Motor sollte nicht gestartet werden. Fahrzeuge, die mehrere Stunden derart tief im Wasser waren, müssen in einer Fachwerkstatt trockengelegt werden. Bei älteren Fahrzeugen kommen die Reparaturkosten einem Totalschaden gleich.

Wasserlinie unterhalb der Felgenmitte: Keine Funktionsprobleme zu erwarten. Die Trag- und die Spurstangengelenke sollten überprüft werden.

Wasserlinie über der Radmitte: Ist das Fahrzeug diesen Bedingungen über mehrere Stunden/ Tage ausgesetzt, dringt Wasser in verschiedene Autoteile ein und verbleibt dort. Im Falle eines Schadens müssen Radlager, Antriebswellen und Auspuff getauscht werden.

Wasserlinie über Türunterkante: Wasser dringt in den Innenraum und in die Hohlräume ein. Die Elektrik kann dabei Schaden nehmen. Das Auto muss unbedingt in die Werkstatt.