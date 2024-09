Erster Bundeskongress der Raumenergetik in Klagenfurt

Am 23. September findet in Klagenfurt der erste Bundeskongres für Raumenergetik statt.

Unsere Umgebung beeinflusst uns bewusst, aber sehr oft auch unbewusst. Die Wirkung von Farben, Düften oder auch Lichtquellen auf uns und unser Wohlbefinden wird ebenso oft unterschätzt wie beispielsweise auch bioenergetische oder geobiologische Gesichtspunkte. Schon immer haben sich die Menschen mit lebensraumrelevanten Aspekten beschäftigt. Am bekanntesten ist die chinesische Harmonielehre „Feng Shui“. Neben der traditionellen Gestaltungslehre sowie der Wahrnehmungs- und Raumpsychologie beschäftigt sich die Raumenergetik auch mit Vital- und Energiefeldern, die derzeit wissenschaftlich noch nicht erfassbar sind.

Erster Bundeskongress als starkes Zeichen

Rund 1.700 Raumenergetikerinnen und Raumenergetiker gibt es in Österreich. Erstmals gibt es einen österreichweiten Austausch in Form eines Bundeskongresses, freut sich Annemarie Herzog, Berufsgruppensprecherin der Raumenergetik in Kärnten und Bundesgruppensprecherin der Raumenergetik für Österreich: „Für uns ist das ein wichtiger Schritt und ein starkes Zeichen, das die Branche setzt. Unser Ziel ist es, uns besser zu vernetzen sowie aktuelle Themen und Methoden untereinander auszutauschen.“ Der Bundeskongress der Raumenergetik findet am 23. September von 10.00 bis 16.30 Uhr in der Messe Klagenfurt statt und bietet interessante Vorträge mit neuesten Erkenntnissen aus dem Bereich der Raumenergetik. Details zum Programm finden Sie hier.

Der Mensch im Mittelpunkt

Die Belastungen unserer Umwelt nehmen ständig zu. Optimale Lebensräume können wesentlich zu unserem Wohlbefinden beitragen. Die Einrichtung spielt dabei oft nur eine untergeordnete Rolle, vielmehr geht es um das Energieniveau und den Energiefluss. Diese Komponenten zu erkennen und in Einklang zu bringen, ist die Aufgabe der Raumenergetiker. Ein energetisch harmonisierter Raum fördert langfristig das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und bei Unternehmen auch den Geschäftserfolg. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Mensch. „Werden energetische Aspekte bei der Gestaltung von Räumen nicht berücksichtigt, kann dies negative Auswirkungen auf uns Menschen haben. Wenn wir uns länger in einem solchen Raum aufhalten, werden wir energetisch ausgesaugt. Das heißt, wir können zum Beispiel nicht lange konzentriert und aufmerksam sein“, unterstreicht Herzog die Vorteile der Raumenergetik.

©WKK / Stefan Grauf-Sixt Am Foto: Annemarie Herzog, Berufsgruppensprecherin der Raumenergetik in Kärnten und Bundesgruppensprecherin der Raumenergetik für Österreich

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 11:54 Uhr aktualisiert