16 Jahre nach Mord an Christoph P.: Polizei sucht diesen Mann

Der Fall rund um den Mord bei der Albertina in Wien-Innere Stadt wird wohl vielen im Gedächtnis geblieben sein. Am 12. Jänner 2008 wurde die Leiche des erst 19-jährigen Niederösterreichers Christoph P. von Reinigungskräften direkt neben der Albertina entdeckt. Er wurde durch massive Schläge auf den Kopf getötet, zudem finden sich im Körper Einstichwunden von einem Rechen.

Fall wird neu aufgerollt

16 Jahre später wird der Mordfall neu aufgerollt, Polizei sowie die TV-Sendung „Fahndung Österreich“ wurden aktiv. Christoph P. ist in den Jahren zuvor in die Drogenszene abgerutscht. Das bestätigte auch die Vermutung, dass dort auch das Motiv für die Tat zu finden ist. Von der Landespolizeidirektion Wien heißt es: „Die Tat hatte ihren Ausgangspunkt in der Karlsplatzpassage und das Motiv lag im Bereich der Suchtmittel-Kriminalität.“

Verdächtiger gesucht

Wird nun das Rätsel rund um Christophs Mord gelöst? Bei „Fahndung Österreich“ wird die Mutter des Opfers zu Wort kommen. Die Landespolizeidirektion Wien hat zusätzlich am heutigen Mittwoch, 18. September, die Veröffentlichung von Lichtbildern der Tatverdächtigen veranlasst. „Aufgrund des gesicherten Videomateriales steht fest, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um die, auf den beigefügten Lichtbildern ersichtliche, dunkelhäutige Person handelt“, so die Polizei in einer Aussendung.

Fahdnungsaufruf Personenbeschreibung Der unbekannte Täter war zum Tatzeitpunkt (Jänner 2008) ungefähr zwischen 18 und 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von sportlicher Statur. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke, dunklen Hose, dunklen Wollhaube, weißen Sportschuhen und einem weißen Hemd. Hinweise erbeten Möglicherweise hat sich der Tatverdächtige in der Zwischenzeit einer anderen Person anvertraut bzw. von der körperlichen Auseinandersetzung am 12. Jänner 2008 erzählt. Auch solche Personen wollen wir ansprechen, ihr Wissen mit dem Landeskriminalamt Wien zu teilen. Hinweise werden an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Wien unter der Rufnummer 01-31310-33800 erbeten.