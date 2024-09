Schwer verletzt: Kärntner Jäger stürzt von Hochsitz in die Tiefe

Der Jäger stürzte rund drei Meter in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen.

Veröffentlicht am 18. September 2024, 12:40 / ©Peter Umlauft

Bereits am 17. September, gegen 16.45 Uhr, wollte ein 76-jähriger Jäger aus dem Bezirk Hermagor bei einem Pirschgang in der Gemeinde Lesachtal auf einen Hochsitz steigen. Dabei stürzte er aus einer Höhe von rund drei Metern von der Leiter auf den steinigen Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Mann setzte selbst die Rettungskette in Gang und wurde vom Rettungshubschrauber C 7 in das BKH Lienz geflogen. Im Einsatz standen auch drei Kräfte der Bergrettung Lesachtal und eine Polizeistreife.