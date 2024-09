Tankstellen-Mitarbeiterin gab Gutscheincodes an Betrüger weiter

Betrug bei einer Tankstelle in St. Veit an der Glan. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

St. Veit an der Glan

Betrug bei einer Tankstelle in St. Veit an der Glan. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Veröffentlicht am 18. September 2024, 12:53 / ©ronstik-stock.adobe.com

Bei einer Tankstelle in St. Veit an der Glan kam es am Montag zu einem Betrugsfall. Ein bisher unbekannter Täter lockte unter Verwendung falscher Angaben einer Mitarbeiterin zahlreiche Paysafe Codes heraus. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 13:05 Uhr aktualisiert