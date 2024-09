Flankenfahrt bestätigt: Weiter Rätsel um Ursachen des Zugunfalles

Nach dem gestrigen Zugunglück, bei dem ein Lokführer eingeklemmt und in weiterer Folge ins Krankenhaus gebracht wurde, wird seitens der ÖBB bekannt gegeben, dass der Lokführer eine Prellung am Bein und einen geschwollenen Knöchel habe, aber keine inneren Verletzungen oder Brüche. ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel sagt im Gespräch mit 5 Minuten:“Ich bin froh, dass der Lokführer wohlauf ist. Er ist glimpflich davon gekommen“. Für den eingeklemmten Lokführer gibt es also gute Nachrichten und die gestern von anderen Medien kommunizierten schweren Verletzungen bestätigten sich glücklicherweise nicht.

Bestätigung für Flankenfahrt

Während zum Zugunglück in Sattendorf über die Unfallursache noch geforscht wird, ist sich ein ÖBB Experte, der sich bei 5 Minuten meldete, bereits sicher: „Es war eine Flankenfahrt, ähnlich wie bei dem Unfall im Vorjahr in Fürnitz. Der Güterzug, der in Richtung Feldkirchen auf den Gegenzug wartete, stand leider zu nahe an einer Weiche, sodass es zu einer Berührung der Garnituren kam.“ Der Unfall geschah, wie berichtet, am Dienstag, knapp nach 20 Uhr an der Ausfahrt des Bahnhofes in Sattendorf. Er erzählt von seinen Vermutungen weiter : „Der Güterzug wurde in Sattendorf gestoppt, weil er dort den entgegenkommenden Personenzug aus Feldkirchen abwarten musste. Weil der Güterzug sehr lange war, musste der Lokführer sehr nahe an das auf „Rot“ stehende Signal heranfahren. Ob sich der Lokführer des Zuges dabei etwas verbremst hat, und über das Signal mit der Garnitur hinausglitt und damit zu nahe an die Weiche kam, der sich in diesem Moment der Personenzug aus Feldkirchen näherte, ist nun Gegenstand der aktuellen Untersuchung.“

Seitens der ÖBB wird hingegen von der ÖBB-Pressesprecherin nur eine Flankenfahrt bestätigt, sie betont jedoch, dass der Unfallbericht der behördlichen Untersuchung erst in zwei bis drei Wochen vorliegen wird. „Bis dahin werden von uns keine Spekulationen gemacht, wir wollen den Ergebnissen der unabhängigen behördlichen Untersuchungskommissionen nicht vorgreifen“, so Zernatto-Peschel im Gespräch mit 5 Minuten.

Update: Aktuell laufen die Aufräumarbeiten

Die Pressesprecherin informiert darüber, dass die Vorfalluntersuchung gestern Nacht stattgefunden hat. „Der Unfallort wurde freigegeben, es wurde umgehend mit den Aufräumarbeiten begonnen, diese laufen bereits seit den frühen Morgenstunden“, so die Pressesprecherin. Die Wagons des Gütertransportes seien schon abgeschleppt worden, aktuell wird noch die Lok des Gütertransportes abtransportiert und parallel beginne man mit den Vorbereitungen zum Abtransport der S-Bahn Garnitur. „Dazu ist ein Spezial-Kran erforderlich, sich derzeit am Weg zum Unfallort befindet“, führt die Pressesprecherin weiter aus.

Bis Freitag ist die Strecke noch gesperrt

Die Strecke zwischen Villach und Feldkirchen ist nachwievor gesperrt und diese Sperre bleibe auch noch bis auf Weiteres aufrecht. „Wenn wir die Arbeiten so wie geplant umsetzen können mit dem Abtransport und so weiter, dann müssen in weiterer Folge auch noch die Schäden am Oberbau behoben werden, das soll morgen Nacht erfolgen“, so die ÖBB-Pressesprecherin gegenüber 5 Minuten. Mit Freitag will die ÖBB die Strecke wieder freigeben, sofern alles nach Plan läuft.

Schienenersatzverkehr bis Freitag

Aktuell gibt es einen Schienenersatzverkehr in Form von Bussen, die zwischen Villach und Feldkirchen fahren. Ab Freitag sollte dann wieder der normale Schienenverkehr möglich sein.