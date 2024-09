Masterplan Photovoltaik: Erstes Umsetzungspaket wird beschlossen

Mit dem im Februar 2024 gefassten Grundsatzbeschluss über den Photovoltaik Masterplan für das Haus Graz wurde im Gemeinderat die Voraussetzung zur großflächigen Umsetzung von städtischen Photovoltaik-Anlagen geschaffen. Konkret wurden für das Umsetzungspaket 2024 bis 2026, dass ins- gesamt 34 Millionen Euro umfasst, an 56 Standorten Flächen ausgemacht, die die Voraussetzungen zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen erfüllen. Langfristig soll so bis 2030 rund die Hälfte des Gesamtstrombedarfs des Hauses Graz abgedeckt werden. „Der Photovoltaik Masterplan ist die bisher wohl größte Klimaschutzmaßnahme im Haus Graz und ein massiver Hebel, um unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Ich freue mich sehr, dass wir nun in die Umsetzung kommen und die ersten Anlagen auf Dächern des Haus Graz errichten“, so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Umsetzungspaket wird beschlossen

Mit dem Gemeinderatsbeschluss am kommenden Donnerstag werden nun die ersten Mittel für die Errichtung von drei Anlagen auf den Dächern der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz auf den Weg gebracht. Bis 2025 werden auf den Dächern des Logistikzentrums, der Tagesklinik und des Betreuten Wohnens in der Albert-Schweitzer-Gasse 314.000 Euro investiert. „Der Masterplan Photovoltaik ermöglicht dem Haus Graz, sich in erheblichem Maße vom Strommarkt zu entkoppeln und seine Unabhängigkeit sowie Krisenresistenz zu stärken. Die Investitionen werden sich laut heutigen Stand in 13-15 Jahren amortisiert haben, wodurch das Budget des Hauses Graz langfristig nachhaltig entlastet wird“, so Stadtrat Manfred Eber.