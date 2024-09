Baby-Katze fiel in Schacht: Feuerwehr rückte zu tierischen Einsatz aus

Zu einem tierischen Rettungseinsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Maria Elend am Mittwoch alarmiert. Ein Kätzchen war in einen drei Meter tiefen Schacht gestürzt. Um der Samtpfote zu helfen, ließen die Florianis ein Seil in den Schacht hinab. „Mit letzter Kraft gelang es ihr, sich mit den Zähnen an diesem Seil festzuhalten und so konnten die Kameraden die erschöpfte Fellnase unversehrt aus dem Schacht bergen“, erklären die Feuerwehrleute. Zu deren Freude war das Kätzchen auch zu einigen Schnappschüssen bereit.

©FF Maria Elend Auch ein paar Streicheleinheiten sahnte die abenteuerlustige Fellnase ab.