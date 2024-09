Frau hörte „laute Katzenschreie aus Auto“ – Grazer Polizist eilte zu Hilfe

Veröffentlicht am 18. September 2024, 14:42 / ©LPD Stmk

„Über den Notruf wurde bekannt, dass eine Dame laute Katzenschreie aus einem Auto wahrnehmen würde. Mithilfe der Beamten und in weiterer Folge mithilfe des Autobesitzers, konnte die nicht-gechipte Katzendame aus dem Motorraum befreit werden“, teilt die Polizei Steiermark in einem Facebook-Posting mit. Zum Glück half die Tierrettung sofort weiter: Die Katze wurde in die Arche Noah Graz gebracht, wo sie jetzt auf ihre Besitzerin oder ihren Besitzer wartet.