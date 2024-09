Kärntner Feuerwehren beenden Hilfseinsatz in Niederösterreich

Auch Kärntens Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin besuchte am Dienstag den Landesführungsstab in Tulln (Niederösterreich), um sich ein Bild von der Lage zu machen. „Die Kärntner Einsatzkräfte leisten weiterhin hervorragende Arbeit. Ein besonderer Dank gilt allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz“, so Robin. Die Einsatzkoordination laufe weiter reibungslos, und die Kärntner Feuerwehr bleibt in enger Abstimmung mit den niederösterreichischen Behörden, um die weitere Vorgehensweise festzulegen.

©Kärntner Landesfeuerwehrverband Dramatische Bilder erreichen uns aktuell aus Niederösterreich.

Kärntner Feuerwehren halfen in Niederösterreich

Während die KAT-Züge 2 und 5, mit Einsatzkräften aus den Bezirken Spittal an der Drau, Völkermarkt und Wolfsberg, bereits von ihrem Hilfseinsatz zurückgekehrt sind, befinden sich die Kameraden des KAT-Zuges 4 aktuell noch auf der Heimreise nach Kärnten. Zuvor haben die 124 Kräfte insgesamt 45 Schadstellen im Raum Stockerau abgearbeitet. Der KAT-Zug 3 aus den Bezirken Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land arbeitete gestern schwerpunktmäßig im Pielachtal zwischen Rabenstein und Kirchberg. Dort konnten 60 Schadstellen behoben werden. Auch sie befinden sich momentan wieder auf der Heimreise nach Kärnten. Vor Ort ist noch der KAT-Zug 1 aus den Bezirken Hermagor, Villach-Land und Villach. Sie sind heute gegen 3 Uhr früh mit 27 Fahrzeugen nach Niederösterreich ausgerückt.