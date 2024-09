Nach Unwetter: Erste Parks in Wien öffnen wieder

Die Park-Sperren wurden als Vorsichtsmaßnahme ergriffen, da der stark durchnässte Boden die Standsicherheit selbst gesunder Bäume beeinträchtigte. So wurden in den Parkanlagen der Wiener Stadtgärten seit Samstag bereits über 450 Bäume entwurzelt. Zertifizierte Baumkontrolleurinnen und Baumkontrolleure der Wiener Stadtgärten sind derzeit im Dauereinsatz, um die Standsicherheit der Bäume zu überprüfen.

Parks öffnen wieder

Die Freigabe der Parkanlagen erfolgt schrittweise. Die Besucher in den geöffneten Parks werden von der Stadt Wien dennoch dazu aufgerufen, aufmerksam zu bleiben. „Wir appellieren eindringlich an die Vernunft der Bevölkerung, die gesperrten Parkanlagen nicht zu betreten, bis sie freigegeben sind. Denn trotz des sonnigen Wetters benötigt der Boden noch mehrere Tage, um ausreichend zu trocknen und die Standsicherheit der Bäume wiederherzustellen. Die Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner arbeiten mit Hochdruck an der schrittweisen, sicheren Öffnung der Parks. Angesichts der über 1.000 Parkanlagen bitten wir um Geduld und Verständnis, dass diese Aufgabe Zeit in Anspruch nimmt“, betont Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.

Erholungsgebiete werden geöffnet, aber Vorsicht geboten

Aufgrund der starken Regenfälle und dadurch aufgeweichten Böden wurden auch Wiens große Erholungsgebiete Anfang der Woche vorläufig gesperrt. Nachdem umgestürzte Bäume durch das Forstpersonal gesichert werden konnten und die markierten Wege auf Sicherheit kontrolliert wurden, werden die Erholungsgebiete Lainzer Tiergarten, Steinhofgründe, Dehnepark, Schwarzenbergpark und Laaer Wald heute schrittweise wieder geöffnet. Dennoch rät die Stadt zu großer Vorsicht: „Der Boden ist noch stark aufgeweicht, deshalb ersuchen wir, sehr vorsichtig zu sein und auf den markierten Wegen zu bleiben“, betont Forstdirektor Andreas Januskovecz.