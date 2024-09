Kunstwerk sorgt für Aufregung: Plakat mit NS-Bezug in Graz abgedeckt

Das Plakat, Teil einer Kunst-Performance des japanischen Künstlers Yoshinori Niwa, steht seit Kurzem in der Neutorgasse, nahe der Franziskanerkirche. Es zeigte den Slogan „Jedem das Unsere“ – eine Anspielung auf den bekannten Schriftzug „Jedem das Seine“, der über dem Tor des KZ Buchenwald zu NS-Zeiten prangte. Zusätzlich bewirbt das Plakat die fiktive „Ehrlichste Partei Österreichs“ (EPÖ) mit einem Spitzenkandidaten namens Dr. Paul Steinapfel – ein Seitenhieb, der nicht nur in Farbe und Stil unverkennbar Ähnlichkeiten mit der FPÖ aufwies.

„Antwort auf das Superwahljahr“

Yoshinori Niwa erklärt, das Plakat sei Teil einer Performance, die den Aufstieg rechter Parteien weltweit thematisiere. Bis zur österreichischen Nationalratswahl am 29. September will er das Plakat täglich etwas weiter abwaschen, bis es schließlich komplett verschwindet. „Für ‚Cleaning a Poster During the Election Period Until It Is No Longer Legible‘ platziert der Künstler ein gefälschtes Wahlplakat einer fiktiven Partei im öffentlichen Raum. Diese Antwort auf das Superwahljahr wird im Laufe des Festivals langsam abgewaschen und verschwindet am Tag der Nationalratswahl ganz, so wie auch viele Wahlversprechen. Die letzte Waschung wird am 29. September stattfinden“, wird in einem Instagram-Posting erklärt.

Plakat wurde am Dienstagabend abgedeckt

Bereits am Dienstagnachmittag war die Polizei vor Ort, nachdem politische Akteure auf das Kunstwerk aufmerksam gemacht hatten. Noch am Abend wurde schließlich die Entscheidung getroffen, das Plakat abzudecken. Die Landespolizeidirektion erklärte gegenüber der „Kleinen Zeitung“, es bestehe der Verdacht, dass das Kunstwerk gegen das Verbotsgesetz verstoßen könnte. Der Fall wird nun an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die über das weitere Vorgehen entscheiden soll.

©KK Mit blauer Folie abgedeckt: Die Polizei reagierte schnell auf das umstrittene Plakat in der Grazer Innenstadt, das nun Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen ist.

FPÖ fordert Konsequenzen

Die FPÖ reagierte empört. Der steirische FPÖ-Kultursprecher Marco Triller sieht in der Aktion eine Verharmlosung der NS-Zeit und fordert umgehende Maßnahmen. „Es kann doch nicht sein, dass ein kleiner elitärer Zirkel, der nun auch noch mit seinen kruden Aktivitäten die Polizei und Staatsanwaltschaft beschäftigt, in diesem Ausmaß von der Landes- und Grazer Stadtregierung mit Fördergeldern überhäuft wird“, kritisiert Triller scharf. Er fordert eine sofortige Stellungnahme von Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und den Stopp der Fördergelder für den „steirischen herbst“. „Viele Überlebende des NS-Terrorregimes werden ob der offenkundig beabsichtigten Verharmlosung der nationalsozialistischen Gräuel massiv schockiert sein“, heißt es seitens der FPÖ weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 15:22 Uhr aktualisiert