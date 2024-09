Wieder mehr Kirchenaustritte in Kärnten

Wie ein Blick auf die aktuelle Kirchenstatistik zeigt, waren mit 1. Jänner 2024 noch 331.594 Kärntner römisch-katholisch. Das sind 58,28 Prozent der Gesamtbevölkerung. Damit sank die Zahl der Katholiken im Vergleich zum Vorjahr um 1,94 Prozent. 5.408 Austritten stehen insgesamt 339 Aufnahmen in die Katholische Kirche gegenüber.

Gesamteinnahmen in Höhe von 39,7 Millionen Euro

Aktuell bietet die Katholische Kirche in 336 Pfarren in Kärnten ein umfassendes Angebot im seelsorglichen, sozialen und kulturellen Bereich. So lagen die Zahlen der kirchlichen Trauungen (739), Erstkommunionen (3.126) und Firmungen (2.671) im Jahr 2023 auf dem Niveau des Vorjahres. Die Zahl der Taufen ging, entsprechend der negativen Geburtenbilanz in Kärnten, von 3.063 auf 2.697 zurück. „Um auch in Zukunft das vielfältige Leistungsspektrum der Katholischen Kirche Kärnten gewährleisten zu können, hat der derzeit laufende Kirchenentwicklungsprozess neben den pastoralen Schwerpunktsetzungen auch die Sicherung der entsprechenden wirtschaftlichen Basis zum Ziel“, erklärt Generalvikar Johann Sedlmaier. Die Diözese Gurk weist 2023 ein positives Jahresergebnis auf: Operativen Gesamteinnahmen in Höhe von 39,7 Millionen Euro stehen betriebliche Ausgaben in Höhe von 43,5 Millionen Euro gegenüber. Das geht aus dem veröffentlichten Rechnungsabschluss hervor.

Einnahmen aus dem Kirchenbeitrag gestiegen

Rund 75 Prozent der Gesamteinnahmen, nämlich 29,9 Millionen Euro, stammen aus dem Kirchenbeitrag. Dessen Aufkommen sei im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Auf der Ausgabenseite nahmen die laufenden Personalaufwendungen für die 215 Priester und 388 Laienmitarbeiter der Diözese, für Priesterpensionen sowie für die Mitfinanzierung der 152 pfarrlichen Angestellten mit rund 24,3 Millionen Euro rund 56 Prozent des Gesamtbudgets in Anspruch.