Wählen in der Steiermark: Alles, was du zur Nationalratswahl wissen musst

Am 29. September 2024 ist es so weit: In der Steiermark sind 951.113 Wahlberechtigte aufgerufen, den neuen Nationalrat zu wählen.

Am 29. September 2024 ist es so weit: In der Steiermark sind 951.113 Wahlberechtigte aufgerufen, den neuen Nationalrat zu wählen. Das betrifft sowohl Steirerinnen und Steirer ab 16 Jahren als auch über 8.700 Auslandsösterreicher, die sich auf Antrag in die Wählerevidenz haben eintragen lassen. Elf Parteien treten in der Steiermark zur Wahl an – darunter politische Schwergewichte wie die ÖVP, FPÖ, SPÖ, aber auch Kuriositäten wie die „Bierpartei“ oder „Keine von denen“.

Am 29. September findet in Österreich die Nationalratswahl statt:

Wahllokale öffnen früh

Die meisten Wahllokale öffnen zwischen 7 und 8 Uhr und schließen zwischen 12 und 14 Uhr. In Graz haben die Wahllokale sogar bis 16 Uhr geöffnet, um jedem Wahlberechtigten ausreichend Zeit zu geben, seine Stimme abzugeben. Informationen zur Wahl findest du im Internet unter www.wahlen.steiermark.at.

Wahlkarten beantragen – so geht’s!

Wer am Wahltag verhindert ist, kann eine Wahlkarte beantragen. Das muss spätestens bis Freitag, den 27. September, schriftlich oder persönlich geschehen. Mit der Wahlkarte kann man dann entweder im Gemeindeamt vorab wählen oder die Stimme per Briefwahl abgeben.

So kannst du die Wahlkarte beantragen Die Ausstellung einer Wahlkarte kann bei der Hauptwohnsitz-Gemeinde durch die wahlberechtigte Person selbst (keine Stellvertretung – auch nicht durch eine Erwachsenenvertreterin oder einen Erwachsenenvertreter – möglich) folgendermaßen beantragt werden: Schriftlich bis zum 4. Tag vor dem Wahltag (Mittwoch, 25. September 2024) oder bis zum 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag, 27. September 2024), 12:00 Uhr, wenn eine Übergabe der Wahlkarte an eine von der Antragstellerin oder vom Antragsteller bevollmächtigten Person möglich ist.

Mündlich (persönlich) bis zum 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag, 27. September), 12:00 Uhr. Eine telefonische Beantragung ist nicht zulässig. Beim mündlichen Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte für die Nationalratswahl 2024 ist die Identität durch ein Dokument glaubhaft zu machen.

Für eine Stimmabgabe mittels Wahlkarte bestehen sodann verschiedene Möglichkeiten: Sofortige Stimmabgabe im zuständigen Gemeindeamt, bei mündlicher (persönlicher) Beantragung der Wahlkarte und sofortiger Ausfolgung derselben („Quasi-Vorwahltage”). Für diesen Fall ist von der Gemeinde vor Ort eine Wahlzelle oder ein abgetrennter Raum oder Bereich, wo die wahlberechtigte Person unbeobachtet den amtlichen Stimmzettel ausfüllen kann, bereitgestellt. Nach erfolgter Stimmabgabe ist die verschlossene und mit der eidesstattlichen Erklärung versehene Wahlkarte im Gemeindeamt zur Weiterleitung an die zuständige Wahlbehörde abzugeben.

Stimmabgabe mittels Briefwahl:

Übermittlung der verschlossenen und unterschriebenen Wahlkarte per Post oder Abgabe in jeder Bezirkswahlbehörde oder in jedem Wahllokal in Österreich.

Übermittlung der verschlossenen und unterschriebenen Wahlkarte per Post oder Abgabe in jeder Bezirkswahlbehörde oder in jedem Wahllokal in Österreich. Stimmabgabe mittels Wahlkarte vor einer Wahlbehörde:

Sofern die Wahlkarte noch nicht verschlossen und/oder unterschrieben wurde, kann die wahlberechtigte Person nach Vorlage der Wahlkarte in jedem Wahllokal in Österreich ihre oder seine Stimme abgeben.

Briefwahl im Fokus

Neu bei dieser Wahl: Ein Großteil der Briefwahlkarten wird bereits am Wahltag auf Gemeindeebene ausgezählt. Ein geringerer Anteil an Wahlkarten wird am Montag, dem 30. September, ab 9 Uhr, durch die Bezirkswahlbehörden und der verbleibende Rest am Donnerstag, dem 3. Oktober 2024 durch die Landeswahlbehörde ausgezählt.