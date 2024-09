Nach Hochwasser: Vorsicht vor Diebstahl und Betrugsversuchen!

In Niederösterreich hat sich die Hochwassersituation am Mittwoch weiter entspannt. Die Pegel sanken großteils. Die Aufräumarbeiten nach Überschwemmungen gingen weiter. Mit den fallenden Wasserständen werde auch „das Ausmaß der verheerenden Schäden immer sichtbarer“, teilte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) mit. Im Bezirk St. Pölten wurde ein Pflegeheim evakuiert. Die Landespolizeidirektion warnte indes vor Diebstahl und Dienstleistungsbetrugsversuchen.

Polizei warnt vor Kriminellen nach dem Hochwasser

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat Opfer des Hochwassers am Mittwoch vor Diebstahl und vor Dienstleistungsbetrugsversuchen gewarnt. So hätten schon am Dienstag zwei Männer südländischer Herkunft in Pixendorf (Bezirk Tulln) Heizungsklappenreinigung zu überhöhtem Preisen angeboten. Das Duo war mit einem weißen Kastenwagen unterwegs. „Unglaublich, wie schnell Kriminelle die Notlage von Geschädigten ausnutzen“, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Er berichtete zudem von ersten Diebstählen und Fällen illegaler Sperrmüllsammlung am Mittwoch im Raum St. Pölten. Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollte man die Polizei per Notruf zu verständigen.

Trickdiebe in Hochwassergebieten unterwegs

Trickdiebe und Betrüger kämen „in den verschiedensten Masken“, warnte die Behörde. Im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe würden vermehrt Betroffene kontaktiert und Dienstleistungen in diversen Bereichen angeboten, von Instandsetzungs- bis zu Reinigungsarbeiten. „Leider sind dabei vermehrt Kriminelle am Werk.“ Zur Hintanhaltung von Eigentumsdelikten, Dienstleistungsbetrugsversuchen und illegalen Sperrmüllsammlungen in den Hochwassergebieten hat die Landespolizeidirektion bereits am Dienstag mitgeteilt, dass vermehrte Streifentätigkeit im Hinblick auf sichtbare Präsenz angeordnet worden sei. (APA/red. 18. 9. 24)