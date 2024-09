Verkehrsunfall in Untergralla: Feuerwehr und Rettungsdienste im Einsatz

Feuerwehr und Rettungsdienste arbeiten Hand in Hand, um die Unfallstelle schnellstmöglich zu räumen und die Straße wieder freizugeben.

Feuerwehr und Rettungsdienste arbeiten Hand in Hand, um die Unfallstelle schnellstmöglich zu räumen und die Straße wieder freizugeben.

/ ©Feuerwehr Kaindorf an der Sulm

Veröffentlicht am 18. September 2024, 16:52 / ©Feuerwehr Kaindorf an der Sulm

„Am Einsatzort war glücklicherweise niemand eingeklemmt, aber es entstand erheblicher Schaden an den zwei Fahrzeugen. Wir sicherten die Unfallstelle ab und bauten eine örtliche Umleitung auf. Weiters unterstützten wir beim Abtransport der Unfallfahrzeuge und reinigten die Fahrbahn“, geht aus einem Einsatzbericht der Feuerwehr Kaindorf an der Sulm hervor. Insgesamt waren 18 Personen der Feuerwehr Untergralla und Feuerwehr Obergralla, das Rote Kreuz, die Polizei sowie ein lokales Abschleppunternehmen an dem Einsatz beteiligt.