Ärztin wählte Notruf: Mann drohte sogar mit dem Umbringen

Veröffentlicht am 18. September 2024, 17:15 / ©BMI/Gerd Pachauer

Am Dienstag, den 17. September 2024, gegen 17.40 Uhr, wurde die Polizei in einem Krankenhaus in Wien-Leopoldstadt alarmiert. Eine Ärztin hatte den Notruf gewählt, da ein Mann im Warteraum auffällig aggressiv und belästigend gegenüber anderen Personen auftrat.

Schwere Vorwürfe und anschließende Festnahme

Bei der anschließenden Untersuchung vor Ort meldete sich ein jüngerer Mann bei den Beamten. Er berichtete, dass er in den Toilettenräumen von dem beschuldigten Mann geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden sei. Zudem habe der 29-jährige serbische Staatsangehörige versucht, ihm die Kopfhörer zu stehlen. Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest. Der Mann machte nur wirre Aussagen zu den Vorwürfen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 29-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 17:21 Uhr aktualisiert