ÖBB kündigt Streckensperren auf mehreren Abschnitten in Kärnten an

Auch am Villacher Hauptbahnhof kommt es zu Änderungen.

Veröffentlicht am 18. September 2024, 17:25 / ©5 Minuten

Aufgrund der geplanten Modernisierungen in Kärnten und Osttirol wird für den Nahverkehr abschnittsweise ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. „Teilweise kommt es auch zu Änderungen im Fahrplan“, heißt es vonseiten der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Um die umfangreichen Maßnahmen im engen Zeitfenster unterzubringen und die Strecken rasch wieder in vollem Umfang zur Verfügung zu stellen, wird in manchen Bereichen zudem rund um die Uhr gearbeitet. Dabei kann es zu Lärm- und Staubentwicklungen kommen. Die ÖBB bitten Anrainer um Verständnis.

Hier werden Gleis- und Erhaltungsarbeiten durchgeführt Von 19. September bis 8. November 2024 kommt es zu Bauarbeiten in St. Veit an der Glan. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Friesach und Klagenfurt wird eingerichtet. Abweichungen im Fahrplan sind zu erwarten.

wird eingerichtet. Abweichungen im Fahrplan sind zu erwarten. Zwischen dem 21. September und dem 20. Oktober kommt es zudem zu einer Sperre zwischen Arnoldstein und Hermagor . Alle Züge werden durch Busse ersetzt.

. Alle Züge werden durch Busse ersetzt. Bauarbeiten in Dellach im Drautal sorgen zwischen dem 27. und 29. September 2024 für Schienenersatzverkehr zwischen Greifenburg und Lienz .

. Außerdem kommt es zwischen dem 4. und 21. Oktober zu Instandhaltungsarbeiten zwischen Lienz und San Candido/Innichen . Auch hier wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet

. Auch hier wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet Eine Sperre zwischen Feldkirchen und St. Veit an der Glan sorgt zwischen dem 18. Oktober und dem 9. November für Schienenersatzverkehr.

sorgt zwischen dem 18. Oktober und dem 9. November für Schienenersatzverkehr. Aufgrund von Nachtarbeiten an der Draubrücke in Villach fahren Züge nach Hermagor und Rosenbach zwischen dem 4. und 10. November nach 21 Uhr nur mehr ab Villach-Westbahnhof.

zwischen dem 4. und 10. November nach 21 Uhr nur mehr ab Villach-Westbahnhof. Des Weiteren kommt es zwischen dem 18. und 24. November 2024 zu einer Sperre in Gummern. Der Zug 4931 fährt bis Villach-Hauptbahnhof und nicht weiter nach Warmbad. In Villach erfolgt dann der Umstieg auf einen Bus.



Auch abseits der Gleise wird gearbeitet

So führt die Stadt Klagenfurt zwischen dem 30. September und dem 4. Oktober 2024 am Hauptbahnhof geplante Instandhaltungsarbeiten an der Park&Ride-Anlage „Bahnstraße“ durch. Währenddessen gilt dort ein Parkverbot.