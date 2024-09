Nach Lawinenunglück: 56-Jährige verstirbt im Krankenhaus

Die Lawine am Seekarspitz in Hüttschlag verschüttete einen Wanderweg und forderte ein Todesopfer.

Am 17. September um 14.15 Uhr ereignete sich am Seekarspitz bei Hüttschlag ein dramatischer Lawinenabgang. Die gewaltige Schneemasse begrub einen Wanderweg auf einer Breite von 60 bis 80 Metern und sorgte für erhebliche Gefahren für die sich dort befindlichen Wandergruppen in etwa 1250 Metern Höhe.

Vier Personen verschüttet: Frau im Krankenhaus verstorben

Von der Lawine wurden vier Personen erfasst. Während sich drei Wanderer selbst befreien konnten, blieb eine 56-jährige Frau bis zum Kopf verschüttet. Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen konnten das Leben der Frau leider nicht retten. Sie verstarb in der Nacht auf den 18. September im Uniklinikum Salzburg. Neben der Bergrettung, dem Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr Hüttschlag kamen auch mehrere Rettungshubschrauber zum Einsatz. Drei weitere Betroffene sowie zwei zusätzliche Wanderer wurden aus der Gefahrenzone geflogen. Ein 21-jähriger Deutscher erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.