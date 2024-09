„Gesunde Küche“: Villacher Kindergärten erneut zertifiziert

Seit zehn Jahren kommt in den stadteigenen Kindergärten und Horten in Villach ausschließlich gesundes Essen auf den Tisch.

Seit zehn Jahren kommt in den stadteigenen Kindergärten und Horten in Villach ausschließlich gesundes Essen auf den Tisch.

Im Vorjahr wurden in Villachs Kindergärten und Horte rund 250.133 Portionen an „Gesunder Küche“ in zubereitet, knapp 60 Prozent der Lebensmittel hatten Bio-Qualität. „Es ist ein freiwilliges Bekenntnis der Stadt, wofür wir auch viel Geld in die Hand nehmen. Die Vielfalt der regionalen und saisonalen Lebensmittel werden in Bioqualität frisch und gut für unsere Kleinsten zubereitet. Sie lernen so hochwertige und gesunde Lebensmittel kennen und bekommen ein gutes Bewusstsein und Gefühl dafür“, betonen Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

Richtlinien für die Zertifizierung sind umfassend

So gibt es genaue Checklisten, wonach es etwa nur ein bis zweimal pro Woche Fleisch geben darf, zweimal monatlich naturbelassenen Fisch, viele Hülsenfrüchte und Vollwertprodukte, stets Salat und immer einen Obstanteil. Auch die Landwirtschaftskammer zertifiziert die „Gesunde Küche“ in Villachs Kindergärten: „Gut zu wissen“ ist nämlich der Nachweis, dass regionale Produkte verwendet werden. Überdies beziehen die Pädagogen die Kinder immer wieder aktiv in die Zubereitung mit ein: Es werden Gemüse- und Kräuterbeete kultiviert oder in eigenen Einheiten gemeinsam gekocht.