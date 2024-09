Pension 2025: Erhöhungen nun fix

Die Pensionen werden in Österreich im Jahr 2025 erhöht. Das ist nun fix.

Die Pensionen werden in Österreich im Jahr 2025 erhöht. Das ist nun fix.

Veröffentlicht am 18. September 2024, 19:08 / ©Pixabay.com

Der Nationalrat stimmte heute, am Mittwoch, den 18. September für einen entsprechenden Gesetzentwurf.. Gleichzeitig ist auch im kommenden Jahr 2025 eine Inflations-Schutzklausel für Pensionsneuantritte geplant und die Aliquotierung der ersten Pensionserhöhung ein weiteres Jahr ausgesetzt.

Pensionserhöhung bekannt: So viel mehr Geld soll es ab 2025 geben

Die inflationsbedingte Pensionsanpassung für 2025 soll demnach 4,6 % betragen, wobei ein Anpassungsdeckel in der Höhe von knapp 279 Euro festgesetzt wird. Die im Plenum notwendige Zweidrittelmehrheit wurde am Mittwoch durch die Zustimmung der SPÖ erreicht. Mit einer Verfassungsbestimmung wird darüberhinaus auch sichergestellt, dass die maximale Pensionserhöhung von 278,76 Euro auch für alle anderen Sonderpensionen gilt. Bei mehreren Pensionsbezügen ist das Gesamtpensionseinkommen maßgeblich, heißt es heute aus dem Parlament.

Die Basis für die Pensionsanpassungen des kommenden Jahres bildete ein Gesetzesantrag der Koalitionsparteien, der im Budgetausschuss mittels eines Abänderungsantrags seinen eigentlichen Inhalt erhielt. Die allgemeine Pensionserhöhung wird 4,6 % betragen. Personen, die eine besonders hohe Pension über der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage von 6.060 Euro beziehen, erhalten als Pensionsanpassung einen monatlichen Fixbetrag. Dieser beträgt 278,76 Euro, also 4,6 Prozent der Höchstbeitragsgrundlage. Auch in den Jahren 2023 und 2024 hat es bereits einen entsprechenden Deckel gegeben. Wie viel Pension bei jedem Einzelnen herauskommt, lässt sich hier ausrechnen.

Schutzklausen für Pensionszugänge

Gleichzeitig wird es auch im kommenden Jahr eine Schutzklausel für Pensionsneuzugänge geben. Damit sollen Personen, die ihre Pension 2025 antreten, durch eine außerordentliche Gesamtgutschrift in der Höhe von 4,5 Prozent auf ihrem Pensionskonto vor inflationsbedingten Pensionsverlusten bewahrt werden. Laut dem Budgetdienst des Parlaments wäre ohne Schutzklausel für das Jahr 2025 ein Pensionsantritt im Jahr 2024 deutlich attraktiver als 2025. Ein längerer Verbleib im Erwerbsleben und ein Pensionsantritt in den ersten Monaten 2025 würde sogar zu einer niedrigeren Bruttopension führen, als ein Antritt im Dezember 2024. Weiters könnte es zu einem Vorziehen von Pensionsantritten aus dem Jahr 2026 in das Jahr 2025 kommen.

Wann es 2026 die volle Pensionserhöhung gibt

Ein weiteres Jahr ausgesetzt bleibt auch die Aliquotierung der ersten Pensionsanpassung. Unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt der Pensionsantritt im kommenden Jahr erfolgt, wird es 2026 die volle Pensionserhöhung geben. Für Beschäftigte, die eine Korridorpension in Anspruch nehmen, wird diese Sonderregelung, wie bereits 2024, jedoch nur in Ausnahmefällen gelten. Etwa dann, wenn sie unmittelbar vor Pensionsantritt Arbeitslosengeld oder auch Notstandshilfe bezogen haben, Anspruch auf eine Schwerarbeitspension haben oder die Korridorpension schon vor dem Jahr 2025 antreten hätten können. Damit soll ein Anreiz für einen längeren Verbleib im Erwerbsleben gesetzt werden.

Pensionsgesetz ermöglicht die Sicherung der Kaufkraft

ÖVP-Abgeordneter August Wöginger sprach von einem „guten Gesetz“, mit dem eine angemessene Inflationsanpassung für alle Pensionisten erreicht werde. Damit werde die Kaufkraft auch der älteren Generation gesichert.

Pensionen 2025 Wie hoch ist die Pension im Jahr 2025? Die allgemeine Pensionserhöhung wird 4,6 % betr Wie viel Pension bekonne ich 2025? Personen, die eine besonders hohe (Gesamt-)Pension über der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage von 6.060 Ꞓ beziehen, erhalten als Pensionsanpassung einen monatlichen Fixbetrag von 278,76 Ꞓ, also 4,6 % der Höchstbeitragsgrundlage.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 19:22 Uhr aktualisiert