Nach Evakuierung von Villacher Gymnasium: Jetzt steht Ursache fest

Das Peraugymnasium in Villach wurde am Mittwoch evakuiert.

Das Peraugymnasium in Villach wurde am Mittwoch evakuiert.

Das Villacher Peraugymnasium musste am Mittwoch evakuiert werden. Im Einsatz standen neben der Polizei auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren sowie der Rettung. „Insgesamt wurden 26 Schüler medizinisch betreut und davon 19 Schüler zur weiteren Abklärung in das LKH Villach gebracht“, heißt es seitens der Villacher Polizei am Mittwochabend. Sie alle konnten das Krankenhaus in der Zwischenzeit wieder verlassen, gibt man Entwarnung.

Pfefferspray in WC versprüht

Mittlerweile steht auch fest, wie es zu dem Vorfall gekommen ist. In Zusammenarbeit mit einer Chemikerin, stellte die Polizei fest, dass eine bislang unbekannte Person Pfefferspray in einem WC versprüht hatte. Die Ermittlungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 19:22 Uhr aktualisiert