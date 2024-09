Bagger-Unfall am Wörthersee: 8-Tonnen-Maschine stürzte in den See

Veröffentlicht am 18. September 2024, 19:30 / ©Thomas auf Pixabay

In der Gemeinde Velden, Bezirk Villach-Land, ereignete sich heute, dem 18. September 2024, ein ungewöhnlicher Zwischenfall auf einer Baustelle in Auen. Ein Baggerfahrer war gegen 16 Uhr mit Erdarbeiten beschäftigt, als plötzlich das Erdreich nachgab. Der 8-Tonnen-Bagger rutschte vollständig in den Wörthersee.

„Nach derzeitigen Erkenntnissen traten beim Bagger keine Flüssigkeiten aus“

Glücklicherweise konnte der Fahrer das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. „Nach derzeitigen Erkenntnissen traten beim Bagger keine Flüssigkeiten aus, es kam zu keiner Umweltbeeinträchtigung“, heißt es seitens der Polizei. Die Bergung des Baggers wird von einer Spezialfirma durchgeführt, während Rettungskräfte und die Freiwilligen Feuerwehr Velden, Reifnitz und Töschling vor Ort im Einsatz waren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 19:40 Uhr aktualisiert