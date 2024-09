Helfen lohnt sich jetzt doppelt: Ehrenamt bringt dir ECTS!

Veröffentlicht am 18. September 2024, 20:01 / ©5 Minuten

„Studierende, die sich ehrenamtlich engagieren, haben die Möglichkeit für ihre Tätigkeiten ECTS-Punkte im Rahmen ihres Studiums zu bekommen. Ab 100 geleisteten Stunden in einer gemeinnützigen Organisation hat man Anspruch auf 4 ECTS-Punkten im freien Wahlbereich“, heißt es seitens der ÖH Uni Graz. Damit soll das Engagement der vielen Studierenden, die in ihrer Freizeit für die Sicherheit und das Wohl der Gesellschaft sorgen – wie beispielsweise aktuell im Katastrophenschutz in Niederösterreich – nicht unbelohnt und ohne Anerkennung bleiben.

©ÖH Uni Graz Die Vorsitzenden der ÖH Uni Graz präsentieren das neue ECTS-Punkte-Programm für ehrenamtliches Engagement.

So kommst du zu den 4 ECTS-Punkten

Um den Antrag zu stellen, muss zunächst ein Formular ausgefüllt und von der jeweiligen Organisation bestätigt werden. Anschließend wird das Formular, idealerweise bereits elektronisch signiert oder eingescannt, per E-Mail an das Dekanat ([email protected]) geschickt. Das Dekanat sorgt dann dafür, dass die 4 ECTS-Punkte im Uni-Verwaltungssystem UGO eingetragen werden. Diese Punkte gelten als bestandene Fachprüfung im Bereich der Freien Wahlfächer (FWF).

Grazer Uni möchte ehrenamtliches Engagement fördern

„Sobald die Anrechnung erfolgt ist, können sich Studierenden das entsprechende Zeugnis selbst ausdrucken. Mit dieser Initiative möchte die Universität Graz ehrenamtliches Engagement fördern. Sie bietet auch die Möglichkeit, die freiwillige Arbeit offiziell im Studium zu integrieren“, heißt es abschließend.