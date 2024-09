1,3 Millionen Euro fließen in Lesachtaler Güterweg

Aufgrund der starken Nutzung von LKW, die Schadholz aus den Wäldern transportieren, ist der Güterweg im Lesachtal bereits in schlechtem Zustand.

Aufgrund der starken Nutzung von LKW, die Schadholz aus den Wäldern transportieren, ist der Güterweg im Lesachtal bereits in schlechtem Zustand.

Veröffentlicht am 18. September 2024, 20:46 / ©5 Minuten

Der rund 2,3 Kilometer langer Güterweg in Raut in der Gemeinde Lesachtal erschließt sieben Höfe, 29 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 620 Hektar Wald und 1.100 Hektar Alm. Jedoch befindet sich die Fahrbahn bereits in einem schlechten Zustand. Das Schadensbild zeigt zahlreiche Risse im Asphalt, Setzungen und Spurrinnen sowie bis zu 20 Zentimeter tiefe Verdrückungen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro.

Großteil der Kosten wird vom Land Kärnten gefördert

Der Förderanteil des Agrarreferates des Landes beträgt 845.000 Euro. „Das ländliche Wegenetz ist eine unverzichtbare Infrastruktur. Jeder Euro, den wir in Erhalt und Ausbau investieren, bedeutet mehr Lebensqualität für die Menschen in den Regionen“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Auf die Gemeinde entfallen 290.000 Euro, die verbleibenden Kosten muss die Bringungsgemeinschaft Luggau aufbringen.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Bauzeit beträgt mehrere Jahre

Noch im September sollen die Bauarbeiten an dem Güterweg starten. Im Zuge der umfangreichen Maßnahmen werden Schäden ausgebessert, die Fahrbahn verbreitert, saniert und neu asphaltiert sowie die Böschungen gesichert und die Entwässerung und Drainagierung erneuert. Die Bauzeit beträgt mehrere Jahre.