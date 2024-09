Unfall in Tirol: Arbeiter kracht von Leiter und verletzt sich schwer

Schwerer Arbeitsunfall in Sölden: Ein 45-jähriger Kroate stürzte von einer Leiter und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht am 18. September 2024, 20:53 / ©5 Minuten

Am Mittwoch, den 18. September 2024, ereignete sich gegen 12.15 Uhr in Sölden, Tirol, ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 45-jähriger Kroate war mit Verputzarbeiten in einem Stiegenhaus eines Gebäudes beschäftigt, als es zu einem dramatischen Vorfall kam.

Sturz von Leiter mit fatalen Folgen

Der Arbeiter stürzte von einer Leiter, prallte auf die Betonstiege und fiel anschließend die letzten Stufen des Treppenhauses hinunter auf den Betonboden. Ein Kollege, der im Nebenraum arbeitete, bemerkte den Unfall und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Der Notarzthubschrauber brachte den schwer verletzten Kroaten zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus nach Innsbruck.