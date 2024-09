Keller überflutet? Experten warnen vor voreiligem Auspumpen!

Veröffentlicht am 18. September 2024, 20:56 / ©Feuerwehr Wies

In vielen Regionen Österreichs, besonders nach den heftigen Regenfällen der letzten Wochen, ist der Grundwasserspiegel stark angestiegen. Der Zivilschutzverband Niederösterreich rät dringend davon ab, überflutete Keller sofort leer zu pumpen. Das Abpumpen des Wassers könnte die Gebäudestruktur beeinträchtigen und zu gefährlichen Setzungen führen.

Feuerwehr warnt vor voreiligen Maßnahmen

Laut Landesfeuerwehrkommandanten Dietmar Fahrafellner sollten Hausbesitzer geduldig bleiben, bis der Grundwasserspiegel unter die Bodenplatte des Hauses gesunken ist, wie er gegenüber „noe.ORF.at“ klarstellt. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass der Druck von unten zu großen Schäden an Altbauten führe. Besonders betroffen seien ältere Häuser, bei denen Mauerwerksfugen ausgespült werden könnten. Dies könne die Stabilität des Gebäudes gefährden.

Instabile Fundamente und drohende Setzungen

Uwe Reinsperger, Leiter des Gebietsbauamtes Wr. Neustadt betonte außerdem, dass beim zu frühen Auspumpen der Keller Wasser nachströmen könne, wodurch das Fundament unterspült werde. Dies könne zu Setzungen führen, besonders bei sandigem Untergrund. Ein zu schnelles Entfernen des Wassers wäre also nicht nur ineffektiv, sondern könnte langfristige Schäden verursachen.

Grundwasserrückgang: Regionale Unterschiede

Der Hydrologe Martin Angelmaier erklärte auch, dass der Rückgang des Grundwassers stark von der jeweiligen Region abhängt. Während in Gebieten entlang der Voralpenflüsse wie Traisen oder Erlauf der Wasserstand bereits zu sinken beginnt, könne es in Schotterbecken wie im Tullnerfeld noch Wochen dauern, bis sich die Lage normalisiert. Hausbesitzer in diesen Regionen müssen daher noch länger mit überfluteten Kellern rechnen.

Sicherheitsmaßnahmen: Strom abschalten

Eine weitere wichtige Vorsichtsmaßnahme, die Experten empfehlen, ist das Abschalten des Stroms im Keller. Uwe Reinsperger rät dringend, die Stromquelle außerhalb des Kellers zu wählen, um Stromschläge zu vermeiden. Anstelle von elektrischem Licht sollte man Taschenlampen verwenden, um den überfluteten Bereich zu erkunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2024 um 20:58 Uhr aktualisiert