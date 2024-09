Nach Unwetter: Großteil der Nachtzüge fährt ab Freitag wieder

Nach den schweren Schäden durch das Unwetter der vergangenen Tage begutachten die ÖBB auf Hochtouren alle Schäden an der Bahninfrastruktur. Aufräumarbeiten und Reparaturen sind voll im Gange. Ein Großteil des Nachtzugverkehrs kann bereits ab Freitag, dem 20. September 2024, wieder aufgenommen werden.

Diese Nightjets fahren ab Freitag wieder: NJ 446 / NJ 447 Wien <> Bregenz

NJ 466 / NJ 467 Wien <> Zürich

NJ 40466 / NJ 40236 Wien <> Venedig

NJ 490 / NJ 491 Wien <> Hamburg

NJ 40490 / NJ 40421 Wien <> Amsterdam

Die Nachtzüge von Wien in Richtung Süden können bereits seit 18. September wieder fahren.

Viele Nahverkehrsstrecken ab 19. September ebenfalls wieder befahrbar

Auf vielen Bahnstrecken in Niederösterreich wird noch gearbeitet bzw. aufgeräumt. Rund 500 Mitarbeitende sind damit beschäftigt, die Schäden zu beheben. Die Lage werde laufend evaluiert, heißt es seitens der ÖBB. Immer wieder werden Strecken für den Bahnverkehr freigegeben.

Diese Strecken sind ab Freitag wieder befahrbar Nahverkehrszüge zwischen St. Pölten und Amstetten

Innere Aspangbahn zwischen Felixdorf und Maria Lanzendorf

Donauuferbahn zwischen Baumgartenberg und St. Nikola-Struden

Thermenbahn zwischen Wiener Neustadt, Aspang und Fehring Die ÖBB bitten um Verständnis, dass es noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen kann.

Notbusse mit Zwischenhalt in Kirchberg am Wagram

Für die aktuell noch gesperrte Strecke zwischen Krems an der Donau und Absdorf-Hippersdorf richten die ÖBB Notbusse mit einem Zwischenhalt in Kirchberg am Wagram ein. Das Platzangebot in den Bussen ist jedoch begrenzt. Die ÖBB bitten Fahrgäste, diese Busse nur für unbedingt nötige Fahrten zu nutzen.

Weststrecke weiter nur eingeschränkt befahrbar

Die viergleisige Weststrecke wurde massiv von heftigen Regenfällen und Sturm getroffen. Unter anderem stehen der Bahnhof Tullnerfeld und mehrere Tunnelabschnitte (z. B. Atzenbrugger Tunnel, Lainzer Tunnel) teilweise einen Meter unter Wasser. „Manche Teile der Strecke und technische Einrichtungen konnten aufgrund der Überflutungen bis jetzt noch nicht begutachtet werden“, erklären die Verantwortlichen der ÖBB. Erst wenn das Wasser abgepumpt und die Anlagen vom Schlamm befreit sind, könne eine Schadensbegutachtung vorgenommen werden. Auf der „alten Weststrecke“ kann derzeit ebenfalls nur ein Gleis befahren werden. Die ÖBB arbeiten intensiv daran, das zweite Gleis für den Zugverkehr freigeben zu können. Allerdings seien dort noch durchnässte Hänge in Bewegung.

Aktuelle Lage auf der Weststrecke Ab 4.55 Uhr fährt stündlich (bis 20.55 Uhr) ein Railjet von Wien-Hauptbahnhof und ab 5.38 Uhr (bis 20.38 Uhr) stündlich ein Zug der WESTbahn vom Wiener Westbahnhof.

In der Gegenrichtung von Salzburg nach Wien fährt ab 5.11 Uhr (bis 21.11) der ÖBB Railjet und die WESTbahn ab 5.52 Uhr (bis 19.52 Uhr).

Die Zugbindung für ÖBB-Tickets zwischen Wien und Salzburg ist bis auf Weiteres aufgehoben. Außerdem können Fahrgäste mit ÖBB-Ticket zwischen Wien und Salzburg auch Züge der WESTbahn nutzen. Fahrgäste mit WESTbahn Ticket können auch Züge der ÖBB nutzen.

Die Notbusse, die bis heute zwischen Wien Hbf und Linz Hbf gefahren sind, fahren ab 19. September zwischen Wien Hbf und St. Pölten Hbf von 6 bis 20 Uhr im Zwei-Stunden-Takt.

Schienengüterverkehr massiv betroffen

Auch der Güterverkehr ist von den Einschränkungen in Österreich und darüber hinaus in Polen, Tschechien, Rumänien sowie Ungarn massiv betroffen. Es sind zwar erste Strecken wieder befahrbar, dennoch ist die Liste der noch gesperrten Abschnitte national sowie international weiterhin lang. Das macht Gütertransporte zum aktuellen Zeitpunkt sehr schwierig bis gar nicht möglich. Hunderte Züge stehen still, vor allem an den Grenzen gibt es kein Weiterkommen. „Der Rückstau und die Abfertigung des Güterverkehrs wird deshalb noch einige Tage in Anspruch nehmen“, heißt es seitens der ÖBB Rail Cargo Group abschließend.