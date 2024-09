Amokläufe Mauterndorf & Seeham: Diese Doku gibt interessante Einblicke

Veröffentlicht am 18. September 2024, 21:39 / ©ServusTV / Alexander Gruber

Am Mittwoch, den 9. Oktober 2024, ab 20.15 Uhr, beleuchtet „Fahndung Spezial“ auf ServusTV zwei erschütternde Amokläufe, die Österreich in den 1990er und 2000er Jahren schockierten. Die Sendung bietet tiefgehende Dokumentationen zu den Tragödien in Mauterndorf und Seeham.

Der Amoklauf von Mauterndorf

Im November 1997 erschütterte der Amoklauf des 36-jährigen Johann Gautsch die Region Mauterndorf im Salzburger Lungau. Gautsch, ein isolierter Sportschütze, der finanziell angeschlagen war, tötete sechs Menschen. Die Dokumentation rekonstruiert sein Leben und zeigt, wie seine finanziellen und sozialen Probleme zu einem der schlimmsten Amokläufe in der österreichischen Geschichte führten. Warnsignale wurden übersehen, die möglicherweise hätten verhindern können, dass Gautsch zur tödlichen Bedrohung wurde.

Der Amoklauf von Seeham

Im August 2001 beging der 23-jährige Metzger Thomas D. in Seeham im Salzburger Flachgau einen grausamen Amoklauf, bei dem er drei Familienmitglieder tötete. Angetrieben von hohen Geldforderungen, die aus einem Unfall stammten, den sein Vater verursacht hatte, sah sich Thomas D. in einer ausweglosen Situation. Die Dokumentation beleuchtet die finanziellen und emotionalen Belastungen, die ihn in die Verzweiflung trieben und schließlich zu seiner tödlichen Tat führten.

Psychologische Analyse von Dr. Sigrun Roßmanith

Studiogast Dr. Sigrun Roßmanith, eine renommierte Gerichtspsychiaterin, wird die psychologischen Hintergründe der Täter analysieren. Im Gespräch mit Moderator Hans Martin Paar gibt sie Einblicke in die psychischen Belastungen, die zu den Amokläufen führten.