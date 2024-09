Die Steiermark erstrahlt am Donnerstag im Sonnenschein

In der Steiermark wird es am Donnerstag überwiegend sonnig. Die letzten Restwolken und Nebelfelder der Nacht ziehen ab und am Vormittag wird es klar. Im Tagesverlauf können vereinzelt Quellwolken auftreten. Über den Bergen sind gelegentliche Schauer möglich. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 7 bis 12 Grad und erreichen am Nachmittag angenehme 16 bis 20 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.