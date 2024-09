Goldener Herbst: Österreich erwartet sonnige Stunden am Donnerstag

Sonniges Herbstwetter in Österreich am Donnerstag: Nebelfelder verschwinden, lokale Regenschauer bleiben möglich.

Sonniges Herbstwetter in Österreich am Donnerstag: Nebelfelder verschwinden, lokale Regenschauer bleiben möglich.

Veröffentlicht am 18. September 2024, 21:52 / ©Leser

Morgens kann es noch einige Dunst- oder Nebelfelder geben, diese lösen sich jedoch schnell auf, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen. Im Laufe des Tages wird es größtenteils sonnig, auch wenn sich am Nachmittag ein paar dichtere Wolken zeigen. Besonders entlang der Alpensüdseite und im Bergland sind lokale Regenschauer möglich. Der Wind weht dabei nur schwach bis mäßig aus Nordost. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen 3 und 12 Grad, während es am Nachmittag angenehm warm wird, mit Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad.