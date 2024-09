Baby Raphael überlebt dank schneller Rettung nach Herzstillstand

Schnelle Rettung: Der kleine Raphael überlebte dank des raschen Einsatzes von Rettungskräften und dem Notarzthubschrauber. (Am Bild: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Philipp und Marianne Jagschitz mit Sohn Raphael, Notärztin Angelika De Abreu Santos, LSZ-Mitarbeiterin Judith Pogatsch und Sanitäter Martin Strobl vom Roten Kreuz Mattersburg)

In einem Moment, in dem jede Sekunde zählte, trat ein beeindruckendes Netzwerk von Rettungskräften in Aktion, um das Leben des kleinen Jungen zu retten.

Schnelle und präzise Hilfe rettet Leben

Die Landessicherheitszentrale (LSZ) spielte eine entscheidende Rolle, indem sie präzise Anweisungen für die Wiederbelebung des Babys gab. Dank der schnellen Reaktion der Notfallteams und der umsichtigen Koordination konnte der Notarzthubschrauber Christophorus 18 (C18) rasch vor Ort sein. Die Eltern Philipp und Marianne Jagschitz sind sich sicher, dass die schnelle und professionelle Unterstützung die einzige Chance war, ihren Sohn zu retten.

Dankbarkeit und Anerkennung für die Helfer

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigte sich tief bewegt und dankbar. Er betonte, wie essenziell gut organisierte Rettungs- und Notarztstrukturen für solche dramatischen Notfälle sind. Doskozil lobte alle Beteiligten für ihre unermüdliche Arbeit und stellte klar, dass die Investitionen in moderne Rettungssysteme von unschätzbarem Wert sind. Der Erfolg dieser Rettung belegt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, ein gut funktionierendes Notfallsystem zu haben.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bedankte sich gemeinsam mit Raphael, seinen Eltern Philipp und Marianne Jagschitz sowie LSZ-Leitstellenleiter Mario Promintzer und LSZ-Leiter Markus Halwax bei Notärztin Angelika De Abreu Santos, Sanitäter Martin Strobl und ihren Kolleginnen und Kollegen vom Roten Kreuz Mattersburg und der ÖAMTC-Flugrettung sowie den LSZ-Mitarbeitern Judith Pogatsch und Stefan Breithofer.

Effizientes Rettungssystem bewährt sich

Der Rettungseinsatz des kleinen Raphael war ein Paradebeispiel für exzellente Teamarbeit. Vom telefonischen Unterstützungsgespräch bis hin zur raschen Versorgung durch das Rote Kreuz und die Spezialisten des Notarzthubschraubers – jeder Schritt war entscheidend. Thomas Wagner, leitender Flugretter, hob hervor, wie bedeutend speziell ausgebildete Crews und präzise Koordination in kritischen Momenten sind. Die schnelle Verlegung des Babys ins SMZ Ost, ein führendes Zentrum für pädiatrische Intensivmedizin, unterstrich die Effektivität der Rettungsmaßnahmen.

Ständige Kommunikation sichert optimale Versorgung

LSZ-Leiter Markus Halwax und Leitstellenleiter Mario Promintzer betonten die wichtige Rolle der kontinuierlichen Kommunikation. In einem Notfall wie diesem, besonders bei kleinen Kindern, ist es unerlässlich, dass alle relevanten Informationen schnell und präzise weitergegeben werden. So konnte Raphael genau die Behandlung erhalten, die er in diesem kritischen Moment benötigte.