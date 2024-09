„Laufen mit Herz“ bringt 4.500 Euro für Down-Syndrom-Zentrum

Veröffentlicht am 19. September 2024, 06:12 / ©MUL/Tauderer

Durch die Leistungen der Teilnehmenden konnten heuer 4.500 Euro an Spenden gesammelt und an das Down-Syndrom-Zentrum in Leoben-Hinterberg übergeben werden.

Für alle Teilnehmer etwas dabei

Bei insgesamt zwölf abwechslungsreichen Wettbewerben konnten sich die Teilnehmerinnen auf vielfältige Herausforderungen freuen. Die „66 Minuten von Leoben“ waren der Höhepunkt der Veranstaltung. Die Läuferinnen hatten die Möglichkeit, eine ca. zwei Kilometer lange Strecke innerhalb von 66 Minuten im Einzel- oder Dreier-Staffellauf so oft wie möglich zu bewältigen. Während des Rennens sorgten zwei Moderatoren, DJs und mindestens zehn Musikgruppen für eine mitreißende Stimmung. Der Rundkurs garantierte zudem, dass entlang der gesamten Strecke immer etwas zu erleben war.

Spendenlauf für den guten Zweck

Für jeden gelaufenen Kilometer wurden 66 Cent an das Down-Syndrom-Zentrum Beniva in Leoben-Hinterberg gespendet. Das Event wurde von starken Partnern aus Wirtschaft, Politik und Bildung gesponsert, darunter RHI Magnesita, AT&S, GRAWE, Voestalpine, B&B Paper Solutions, Knapp, Stadt Leoben, LCS (Leoben Shopping City) und der Montanuniversität Leoben.

Kooperation im Sinne der Nachhaltigkeit

Im Rahmen des LE-Laufs kooperierte die Montanuniversität Leoben mit der Firma KEEGO, um das Thema Nachhaltigkeit weiter zu fördern. Dank dieser Zusammenarbeit erhielten alle Teilnehmenden der Montanuniversität Leoben eine nachhaltige Trinkflasche von KEEGO. Zusätzlich wurden 50 der innovativen KEEGO-Trinkflaschen unter den rund 1400 Teilnehmenden verlost. Die Firma KEEGO ist für ihre quetschbaren Trinkflaschen mit einem elastischen Titan-Innenleben bekannt, das Mikroplastik, Weichmacher und Schimmel im Getränk verhindert. Das hochinnovative Projekt hat seine Wurzeln an der Montanuniversität Leoben. Bereits 2017 wurden in Zusammenarbeit mit Dr. Daniel Rostislav vom Lehrstuhl für Funktionale Werkstoffe und Werkstoffsysteme die ersten Beschichtungsversuche durchgeführt. Die initialen Experimente, gemeinsam mit dem Polymer Competence Center Leoben (PCCL), spielten eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der mehrfach ausgezeichneten KEEGO Flasche.