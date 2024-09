Streifkollision: Außenspiegel zersplitterte, Fahrer verletzt

Der Mann zog sich leichte Verletzungen am kleinen Finger und im Nackenbereich zu

Am vergangenen Mittwoch, dem 18. September, gegen 19.30 Uhr, war ein 33-jähriger, türkischer Staatsangehöriger aus Tirol mit seinem Auto im Stadtgebiet von Innsbruck auf der Igler Straße unterwegs. Ungefähr 200 Meter nach dem Kreisverkehr kam ihm ein derzeit unbekanntes Auto auf seiner Fahrspur entgegen, streifte dabei den linken Außenspiegel des Fahrzeuges und fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Der 33-Jährige hatte während des Unfalles die Seitenscheibe offen, dadurch wurden absplitternde Teile des anderen Autos in sein Fahrzeug geschleudert. Der Mann erlitt aufgrund der abgesplitterten Teile leichte Verletzungen am linken kleinen Finger und im Nackenbereich. Nach dem Lenker des anderen Fahrzeuges wird nun gesucht.