Mit Umbringen gedroht: Nach Einbruch zerstreiten sich Jugendliche

Zwei Jugendliche haben gestern erst einen Friseursalon in Villach bestohlen und sich dann zerstritten.

Veröffentlicht am 19. September 2024, 06:19 / ©BMI / Gerd Pachauer

Ein Streit zwischen zwei 15-jährigen Jugendlichen ist in der Nacht auf heute, gegen Mitternacht, in Villach eskaliert. Einer der Beteiligten bedrohte seinen Kontrahenten gar mit dem Umbringen, wie die Polizei nun berichtet. Im Zuge der Ermittlungen konnten in weiterer Folge zwei Handys sichergestellt werden, die die beiden zuvor aus einem Friseursalon, bei dem sie die Fensterscheibe einschlugen, gestohlen hatten. Die beiden werden nun angezeigt.